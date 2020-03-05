نقيب الصيارفة: قد نشهد تحسنا بوضع الدولار ولا نتعامل مع المصارف منذ فترة طويلة

لفت نقيب الصيارفة محمود مراد، إلى أنّ "خلفيّات الوضع الإقتصادي سواء كانت سياسيّة أو غيرها، بخاصّة عدم إعطاء المواطنين أموالهم من ​المصارف​، يؤدّي إلى هذا الشح في ​الدولار​".

وأوضح في تصريح تلفزيوني، "أنّنا منذ فترة طويلة، لا نتعامل مع المصارف، ونحن نحصل على الدولارات الموجودة في أيادي المواطنين. هناك ما يقارب 3 أو 4 مليارات دولار مع المواطنين". وأكّد "أنّنا قد نشهد تحسّنًا بوضع الدولار، لكن لا نعرف توقيت ذلك، لكن أملنا بالله وبالدولة والمسؤولين كبير".