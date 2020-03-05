سعد التقى وفدا من مخاتير المية ومية وصيدا

استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد في مكتبه في صيدا وفدا من مخاتير المية ومية وذلك بحضور عدد من مخاتير صيدا: محمود السيد نعمان عفارة، وزياد حمود، وبلال الزيتوني، ومديرمكتب سعد طلال أرقه دان، ومصباح الزين ومحمود عكاوي عن التنظيم.
ولمناسبة الذكرى 45 لإغتيال معروف سعد وجه الوفد التحية لروحه وقدم الوفد لسعد نسخة عن "الكتاب المقدس" تقديرا لمواقف التنظيم الجامعة والوطنية والعربية ومواقفه الى جانب المواطن وحقوقه ونصرته.
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