سعد التقى وفدا من مخاتير المية ومية وصيدا

استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور ​أسامة سعد​ في مكتبه في صيدا وفدا من مخاتير ​المية ومية​ وذلك بحضور عدد من مخاتير صيدا: محمود السيد نعمان عفارة، وزياد حمود، وبلال الزيتوني، ومديرمكتب سعد طلال أرقه دان، ومصباح الزين ومحمود عكاوي عن التنظيم.

ولمناسبة الذكرى 45 لإغتيال ​معروف سعد​ وجه الوفد التحية لروحه وقدم الوفد لسعد نسخة عن "​الكتاب المقدس​" تقديرا لمواقف التنظيم الجامعة والوطنية والعربية ومواقفه الى جانب المواطن وحقوقه ونصرته.