نديم الجميل: قرار ابراهيم سيقضي حتما على ما تبقى من القطاع المصرفي

إعتبر النائب ​نديم الجميل​ أن قرار القاضي ​علي ابراهيم​ متأخر جداً وأنه سيقضي حتما على ما تبقى من ​القطاع المصرفي​ في الوقت الحالي.

وأشار في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "القاضي ابراهيم تأخر ٣ سنوات، تاريخ الهندسات المالية!

تأخر 150 يوم على مطالبة الشعب بالتحقيق بالتحويلات و بتواطئ ​المصارف​ و بمطالبته بوضع حد لحجز الأموال!

من 3 سنوات او حتى 150 يوم هذا القرار كان له ايجابيات اما اليوم في ظل الوضع الكارثي، سيقضي حتما على ما تبقى من القطاع المصرفي!".