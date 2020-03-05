نديم الجميل: قرار ابراهيم سيقضي حتما على ما تبقى من القطاع المصرفي

إعتبر النائب نديم الجميل أن قرار القاضي علي ابراهيم متأخر جداً وأنه سيقضي حتما على ما تبقى من القطاع المصرفي في الوقت الحالي.
وأشار في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "القاضي ابراهيم تأخر ٣ سنوات، تاريخ الهندسات المالية!
تأخر 150 يوم على مطالبة الشعب بالتحقيق بالتحويلات و بتواطئ المصارف و بمطالبته بوضع حد لحجز الأموال!
من 3 سنوات او حتى 150 يوم هذا القرار كان له ايجابيات اما اليوم في ظل الوضع الكارثي، سيقضي حتما على ما تبقى من القطاع المصرفي!".
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