محتجون قطعوا بالاطارات المشتعلة والعوائق الطريق الدولية عند جسر المحمرة عكار

أقدم عدد من المحتجين على قطع الطريق الدولية عند جسر المحمرة-عكار، بالاطارات المشتعلة والعوائق، وذلك إحتجاجا على الاستمرار بتوقيف عدد من الناشطين وعلى الغلاء الفاحش وارتفاع سعر الدولار والتلاعب بأسعار المواد الغذائية وتردي الوضع الاقتصادي.
وردد المحتجون هتافات طالبوا فيها بالافراج عن الناشطين الموقوفين والكف عن اعتقالهم.
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