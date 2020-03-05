محتجون قطعوا بالاطارات المشتعلة والعوائق الطريق الدولية عند جسر المحمرة عكار

أقدم عدد من ​المحتجين​ على قطع الطريق الدولية عند جسر المحمرة-عكار، بالاطارات المشتعلة والعوائق، وذلك إحتجاجا على الاستمرار بتوقيف عدد من الناشطين وعلى الغلاء الفاحش وارتفاع ​سعر الدولار​ والتلاعب بأسعار المواد الغذائية وتردي ​الوضع الاقتصادي​.

وردد المحتجون هتافات طالبوا فيها بالافراج عن الناشطين الموقوفين والكف عن اعتقالهم.