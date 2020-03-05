لفت رئيس حزب "التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنني "‏لا أحب ​المصارف​ ولا علاقة لي بهم، ولكن السؤال من يحاول صرف الأنظار عن العصابة السياسية التي نهبت ​لبنان​ ومن ضمنه أموال المصارف؟ إذا أعادت ​الدولة​ الديون للمصارف يعود الوضع طبيعيا... كلكن حراميه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: لا احب المصارف ولكن من يحاول صرف الانظار عن عصابة سياسية نهبت لبنان؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.