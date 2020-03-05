الجيش: طائرة استطلاع إسرائيلية و4 طائرات حربية خرقت الأجواء اللبنانية بين أمس وفجر اليوم

أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 4 آذار 2020 الساعة 21:00، الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة وصولًا حتّى فوق البحر غرب بلدة خلدة، من ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 5 آذار 2020 الساعة 1:30 من فوق بلدة الناقورة".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "بتاريخ 5 آذار 2020 الساعة 00:30، خرقت 4 طائرات حربيّة تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب مدينة صيدا وصولًا حتّى تنورين، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 00:50 من فوق بلدة الحميرة".
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