الجيش: طائرة استطلاع إسرائيلية و4 طائرات حربية خرقت الأجواء اللبنانية بين أمس وفجر اليوم

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه​، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 4 آذار 2020 الساعة 21:00، الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة ​الناقورة​ وصولًا حتّى فوق البحر غرب بلدة خلدة، من ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 5 آذار 2020 الساعة 1:30 من فوق بلدة الناقورة".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "بتاريخ 5 آذار 2020 الساعة 00:30، خرقت 4 طائرات حربيّة تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب ​مدينة صيدا​ وصولًا حتّى ​تنورين​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 00:50 من فوق بلدة الحميرة".