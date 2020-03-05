لفت المكتب الاعلامي لرئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، في بيان الى أن "بعض شاشات التلفزة المشبوهة، تناولت خبراً مفاده ان رئيس ​المجلس النيابي​ كان وراء القرار الذي اتخذه المدعي ​العام المالي​ ​علي ابراهيم​ حيال ​المصارف​"، مؤكدا أن "بري لم ولن يتدخل في عمل القضاء في يوم من الأيام وكل ما أوردته تلك الشاشات غير صحيح جملة وتفصيلا".

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كانت هذه تفاصيل خبر المكتب الاعلامي لبري نفى أن يكون وراء قرار القاضي ابراهيم: لم ولن يتدخل في عمل القضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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