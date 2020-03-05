رئيس جمعية تجار زحلة لزغيب: لوقف المتاجرة بمعارك وهمية وحروب مفترضة

رد رئيس ​جمعية تجار زحلة​ ​زياد سعادة​ على رئيس ​بلدية زحلة​ – معلقة –تعنايل المهندس اسعد زغيب، في ​مؤتمر صحفي​، معتبراً ان "كل ​الكتب​ التي رفعتها الجمعية الى ​البلدية​ والى ​التنظيم المدني​ حول موقف ​البربارة​ وتاهيل شبكة الانارة والارصفة و​ساحة الشهداء​ وسواها، لم تلق أي تعاون من قبل البلدية"، مشيراً الى ان "لطالما سعت الجمعية إلى نسج أفضل علاقة احترام متبادل مع الجميع دون أي استثناء، لما يعود بالخير للمدينة والاسواق، إلا ان البعض من في ​السلطة​ المحلية ينكث بكل الوعود، ويتهم زغيب اننا نحاربه سياسياً إذا طالبناه باصلاح الرصيف وبأننا ندور بفلك احدى المرجعيات إذا طالبناه باصلاح انارة الأعمدة".

وشدد سعادة على "وقف المتاجرة بمعارك وهمية وحروب مفترضة لتبرير فشل السلطة المحلية في الإنماء، وعدم الإيفاء باي من الوعود "الحلم" ما بالنسبة للحقيقة فيجب ان تكون كاملة وغير مجتزأة وفق ما تريد الإيحاء به للرأي العام الزحلي ولبناني"، ناصحاً بـ"عدم التخبط في التناقضات، فتارة يطالعنا زغيب أن الوسط التجاري هو أكثر مناطق ​التلوث​ من المدينة الناتج عن انبعاث دخان المركبات الآلية ويجب منع دخول الباصات، وطوراً يطالعنا بإقامة مواقف عمومية أكان في أرض ملعب الانيبال ضارباً بذلك الطابع الأثري للأبنية المحيطة وطابع الوسط التجاري وساحة الشهداء والليدو، او في الأرض خلف ​كنيسة​ البربارة فاحترنا بأمرك أيها الرجل".