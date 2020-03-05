حواط: أضع وزير الصحة أمام مسؤولياته الوطنية وإلا سأطرح الثقة به

أوضح عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​زياد حواط​، تعليقًا على بيان "​مستشفى سيدة المعونات​" في جبيل عن اللبناني الّذي تبيّن أنّه مُصاب بفيروس "كورونا" بعد قدومه من مصر، أنّه "لم يتمّ الكشف على هذا الشخص في ​مطار بيروت الدولي​، ولم يعرفوا أنّه مصاب بـ"كورونا"، وهو ذهب إلى منزله وجلس مع أهله، ودخل إلى المستشفى من دون أن يعلم أنّه مصاب بالفيروس".

ورأى في حديث تلفزيوني، أنّ "إجراءات ​وزارة الصحة العامة​ في مطار بيروت فلكلوريّة ولم تحصل متابعة جديّة من قبلها بشأن المريض"، مشدّدًا على "أنّني أضع وزير الصحة العامة ​حمد حسن​ أمام مسؤوليّاته الوطنيّة، وإلّا سأطرح الثقة به". وركّز على أنّ "هناك استهتارًا بصحة الناس على حساب الأجندات الخارجيّة".