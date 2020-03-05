أوضح عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد حواط، تعليقًا على بيان "مستشفى سيدة المعونات" في جبيل عن اللبناني الّذي تبيّن أنّه مُصاب بفيروس "كورونا" بعد قدومه من مصر، أنّه "لم يتمّ الكشف على هذا الشخص في مطار بيروت الدولي، ولم يعرفوا أنّه مصاب بـ"كورونا"، وهو ذهب إلى منزله وجلس مع أهله، ودخل إلى المستشفى من دون أن يعلم أنّه مصاب بالفيروس".
ورأى في حديث تلفزيوني، أنّ "إجراءات وزارة الصحة العامة في مطار بيروت فلكلوريّة ولم تحصل متابعة جديّة من قبلها بشأن المريض"، مشدّدًا على "أنّني أضع وزير الصحة العامة حمد حسن أمام مسؤوليّاته الوطنيّة، وإلّا سأطرح الثقة به". وركّز على أنّ "هناك استهتارًا بصحة الناس على حساب الأجندات الخارجيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر حواط: أضع وزير الصحة أمام مسؤولياته الوطنية وإلا سأطرح الثقة به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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