أفرام:المسؤول الأكبر عما وصلنا إليه هي ممارسات الطبقة السياسية منذ1992

أشار النائب ​نعمت أفرام​ إلى أنه "يجب أن لا نحطّم نموذج ​لبنان​ الاقتصادي والاجتماعي والمالي أثناء محاولة حماية أموال المودعين في البنوك". وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، لفت أفرام إلى أن المسؤول الأكبر عما وصلنا إليه اليوم هي الممارسات الملتوية للطبقة السياسية منذ العام 1992"، متسائلاً "لماذا اعتماد الحلول الأسهل دائماً وتفادي إقرار إصلاحات حقيقية؟"، محذراً من "الخراب".

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