سويسرا تسجل أول حالة وفاة بكورونا

وأوضحت شرطة كانتون فود في بيان، أن المرأة نقلت إلى المستشفى في مدينة لوزان غربي البلاد الثلاثاء، لكنها توفيت ليلة الأربعاء الخميس.
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وسجلت سويسرا حتى الآن، 58 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، (كوفيد-19)، منذ ظهور المرض لأول مرة في البلاد في 25 فبراير.
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