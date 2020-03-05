سويسرا تسجل أول حالة وفاة بكورونا

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty صورة أرشيفية لحالة كورونا في أحد المستشفيات

وأوضحت شرطة كانتون فود في بيان، أن المرأة نقلت إلى المستشفى في مدينة لوزان غربي البلاد الثلاثاء، لكنها توفيت ليلة الأربعاء الخميس.

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وسجلت سويسرا حتى الآن، 58 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، (كوفيد-19)، منذ ظهور المرض لأول مرة في البلاد في 25 فبراير.