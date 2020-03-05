السجن 10 سنوات لمتهمين في "أحداث العنف" بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد النادي:
قضت المحكمة العسكرية المُنعقدة في محافظة أسيوط، بالسجن 10 سنوات على متهمين اثنين بالتورط في أعمال عنف وشغب داخل قرية دلجا بمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.
وصدرت الأحكام بإدانة المتهمين باقتحام كمين ونقطة شرطة دلجا بمركز ديرمواس، وذلك خلال إعادة محاكمتهما، بعد أن سبق وصدرت ضدهما أحكامًا غيابية بالمؤبد.
وواجه المتهمان تهم "الانتماء لجماعة الإخوان المحظورة، والتورط في أعمال عنف وشغب داخل مركز ديرمواس، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة".
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