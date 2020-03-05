ظهور أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد بولاية نيفادا الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ)

أعلنت السلطات الصحية في ولاية نيفادا الأمريكية اليوم/ الخميس/ عن ظهور أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد لشخص في مقاطعة كلارك.

وأوضح بيان للولاية - حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم - أن المريض، 50 عاماً، أبلغ مسؤولي الصحة بالولاية أنه سافر مؤخراً إلى ولايتيّ واشنطن وتكساس.

وأشار البيان إلى أن السلطات الصحية في مقاطعة كلارك بنيفادا تتعاون "مع شركائها في الرعاية الصحية وتقود الجهود للتعرف سريعاً على من تواصلوا عن قرب مع المريض".