بعد إجلائه من "ووهان".. الخليج 365 يحاور مصري متواجد بمدينة الإنسانية الإماراتية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مهدي:

ليالي ثقيلة عاشها الدكتور أحمد إسماعيل، مدرس الفيروسات بإحدى جامعات "ووهان " الصينية، حينما لم يتمكن من مغادرة الصين لارتفاع درجة حرارته في فبراير الماضي، تاركًا أسرته تستقل الطائرة التي خصصتها الرئاسة المصرية لنقل عشرات المصريين العالقين من بؤرة انتشار فيروس "كورونا"، سيناريوهات كثيرة مرت على عقله، وسط مساندة من السفارة المصرية "السفير وعدني إنه هيتم نقلي في أقرب فُرصة ممكنة" ظل يحلم بتلك الخطوة لنحو شهر قبل أن يتحول إلى حقيقة باستيقاظه هذا الصباح داخل مدينة الإنسانية بأبوظبي "وصلنا إمبارح الإمارات، سعيد إني خرجت أخيرًا من (ووهان)" يقولها إسماعيل بسعادة.

على مدار شهر كان إسماعيل يستقبل اتصالا هاتفيًا من الدكتور محمد البدري سفير مصر في الصين للاطمئنان عليه- على حد قوله- قضى أيامه في "ووهان" يتابع حالة أسرته التي نُقلت إلى حجر صحي في مرسى مطروح، وباقي العائلات الآخر كونه أحد المسؤولين عن إخلائهم، منتظرًا الحصول على فُرصة جديدة للخروج من مصدر انتشار فيروس كورونا "لحد من أسبوعين عرفنا إن الأخوة السودانيين واليمنين هيتم إخلائهم عن طريق الإمارات" ضمن مبادرة من الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، لإجلاء مواطنين لعدد من الدول إلى الإمارات، تواصل السفارة معه وجرى التنسيق من أجل نقله رفقة اثنين آخريين إلى المدينة الإنسانية "وقبل السفر بـ 3 أيام اتبلغنا إننا نبقى مستعدين للمغادرة".

في الوقت المُحدد للمغادرة، وفرت السفارة المصرية في الصين سيارة خاصة ليستقلها "إسماعيل" رفقة اثنين مصريين إلى المطار، كان شبح تكرار ما جرى في فبراير يحوم في الأفق "بس الحمدلله احنا صحتنا كويسة وغير مصابين بالفيروس فصعب الصين تمنعنا من الخروج" وصلوا إلى المطار كان في انتظارهم طائرة خاصة من الإمارات، مزودة بخدمات طبية وفريق للتعامل مع العائدون من الصين وعددهم 215 شخصًا من دول مختلفة، جرى إنهاء إجراءات السفر، دلفوا تجاه مقاعدهم، شعر مدرس الفيروسات المصر بالراحة بينما تنسحب الطائرة من سماء الصين، تنفس الصعداء، ارتسمت ابتسامة على وجهه كانت قد غادرته منذ فترة طويلة.

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منذ اللحظة الأولى لهبوط الطائرة في مطار أبوظبي الدولي؛ شعر "إسماعيل" بحفاوة الاستقبال"معاملة محترمة، وبيوفروا أي شيء محتاجينه" خضعوا لفحوصات طبية قبل نقلهم إلى مدينة الإنسانية في أبوظبي، التي تم تجهيزها خلال 48 ساعات، لتستوعب أكثر من ألف شخص، فيما يتابع السفير المصري في الإمارات "شريف البديوي" تحركاتهم "بلغنا إنه هيتواصل معانا دايمًا عشان لو عندنا أي طلبات" ثم جاءت الخطوة الأخيرة عند دخول الحجر الصحي المُخصص لهم "مكان مُجهز على أعلى مستوى".

المكان أشبه بفندق كبير-كما يصف إسماعيل- الغرف مُجهزة بكافة الاحتياجات الأساسية "كل واحد له غرفة فيها تلفزيون وإنترنت" كما يوجد ملعب رياضي وسط المدينة "بنتحرك بحرية في المكان بس من غير اختلاط" تم إبلاغهم بوجود عيادات طبية متوفر بها كافة المعدات، وأيضًا وسائل ترفيه في حالة شعورهم بالملل، فضلًا عن المرور عليهم 3 مرات يوميًا لتسليمهم وجبات الإفطار والغداء والعشاء، فيما حصل الفريق الطبي في المدينة الإنسانية على عينات من الجميع "عشان تحليلها ويتعرفوا لو حد مصاب بكورونا أو لا" وقياس درجة حرارتهم بصورة دورية.

أخيرًا اطمئن قلب "إسماعيل" بعد فترة عصيبة مرت عليه ببطء "أول حاجة عملتها إني كلمت أسرتي أطمنهم عليا وأعرف أخبارهم" لا يعلم إلى متى سيبقى داخل المدينة الإنسانية بالإمارات "السلطات هنا هي المسؤولة عن تحديد معاد رجعونا لبلادنا، واحنا واثقين في قرارتها" يشعر الرجل الثلاثيني بالفخر من موقف الرئاسة والحكومة المصرية تجاه المصريين في ووهان الصينية "وطبعًا بنشكر أهلنا في الإمارات على دعمهم وموقفهم النبيل معانا" فيما يتمنى أن ينتهي كابوس "كورونا" في الصين قريبًا "على يقين إنها هتنجح في القضاء على الفيروس.