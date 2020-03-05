مصدر سعودي: إيران تكتمت على مواطنين زاروا طهران سرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قال مصدر سعودي مسؤول، إن السلطات الإيرانية، عملت على إدخال مواطنين سعوديين بدون وضع ختم على جوازاتهم.

وأضاف، في تصريحات نقلتها فضائية "العربية"، أن النظام الإيراني تكتم على هوية السعوديين الذين زاروا إيران سرًا.

ودعا المصدر السعودي، جميع المواطنين العائدين من إيران للإفصاح عن هويتهم، مشددًا على اتخاذ إجراءات مشددة ضد أي مواطن يسافر إلى إيران.

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وأضاف "إيران مسؤولة عن التسبب في انتشار كورونا عبر العالم".

وأعلنت المملكة العربية السعودية عن تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا الجديد لأشخاص قادمين من إيران.

واتخذت المملكة إجراءات احترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا في البلاد.