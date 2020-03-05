الاتحاد الدولي للنقل الجوي : شركات الطيران قد تفقد إيرادات 113 مليار دولار بسبب كورونا

وكالات- قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) اليوم الخميس 5 مارس 2020 إن شركات الطيران قد تخسر 63 إلى 113 مليار دولار من إيرادات نقل المسافرين عالميا في 2020، بناء على مدى انتشار فيروس كورونا.
وقال برايان بيرس كبير اقتصاديي الاتحاد خلال إيجاز صحفي في سنغافورة إن المرة السابقة التي واجه فيها القطاع صدمة كهذه كانت في 2009 أثناء الأزمة المالية العالمية.
وقال إياتا إن تصور خسارة 63 مليار دولار يقوم على افتراض انحصار المرض في الأسواق الحالية التي بها أكثر من 100 حالة مسجلة كما في الثاني من مارس أما الخسارة الأعلى فعلى أساس توقعات لانتشار المرض على نطاق أوسع. وسيعني هذا التراجع أن تنخفض إيرادات نقل المسافرين عالميا بين 11 و19 بالمئة.
كان الاتحاد قال في 20 فبراير شباط إن تفشي الفيروس سيكلف شركات الطيران إيرادات قدرها 29.3 مليار دولار، في حالة اقتصار التفشي بدرجة كبيرة على الأسواق المرتبطة بالصين.
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