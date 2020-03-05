5 خطوات لتطبيق الحجر الصحي لمرضى كورونا في المنزل

مع انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، ارتفعت الرغبة بالتعلم أكثر حول أعراض الإصابة بالفيروس، والحالات التي تتطلب حجرا صحيا، بين عامة الناس.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، هناك 5 خطوات بسيطة، على الشخص الذي تظهر عليه أعراض كورونا، اتباعها، حتى التأكد من إصابته.

وقبل الدخول بالخطوات الخمس، وفقا للخبير الصحي فيرغوس والش، لنراجع أعراض كورونا، التي كشفت عنها دراسة صينية مؤخرا.

أعراض كورونا

وحددت الدراسة نمطا مشتركا من الأعراض المرتبطة بفيروس كورونا، حسبما أورد موقع "سيانس أليرت" العلمي، الجمعة.

وقال الباحثون إن الأعراض الأكثر شيوعا هي الحمى، إذ لاحظوا

وجودها بنسبة 99 في المئة من المرضى.

وتشمل الأعراض الأخرى الإعياء والسعال الجاف التي ظهرت على أكثر من نصف المرضى الذين شملتهم الدراسة.

وعانى حوالي ثلث المرضى من آلام في العضلات وصعوبة في التنفس.

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البقاء في المنزل

عند ظهور الأعراض، الخطوة الأولى هي البقاء في المنزل، والابتعاد عن الذهاب للعمل أو المدرسة أو الأماكن العامة، كما عليه عدم استقبال أي زوار.

الاتصال

الخطوة الثانية تتمثل بالاتصال بالجهات المختصة، مثل المستشفى أو العيادات، للحصول على النصائح التي تناسب الأعراض التي

يعاني منها الشخص، ولا يجب على الشخص التوجه فورا للعيادات والمراكز الصحية، قبل التواصل هاتفيا.

الانعزال

ينصح والش في الخطوة الثالثة، بعزل الشخص لنفسه عن العامة، وفي حال السكن برفقة أشخاص آخرين، فعلى الشخص الانعزال في غرفة بتهوية جيدة، وإغلاق بابها طول فترة الانعزال.

كما يجب على من تظهر عليه الأعراض استخدام الحمام عند انتهاء الآخرين من استخدامه فقط، وعدم مشاركة المنشفة مع الآخرين.

النفايات

الخطوة الرابعة هي الاهتمام بعملية التخلص من النفايات، واستخدام كيسين للنفايات بدلا عن كيس واحد، عند التخلص منها.

الطعام

وعند التسوق أو طلب وجبات الطعام، فيجب فعل ذلك باستخدام التطبيقات الإلكترونية، أو خلال الهاتف، كما يجب على من يقوم بالتوصيل ترك المشتريات أو وجبات الطعام على عتبة باب المنزل.