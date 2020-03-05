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نتنياهو يفشل مجددا في ضمان الأغلبية البرلمانية

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فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرة أخرى في تحقيق أغلبية برلمانية مع حلفائه المتشددين، حسب ما أظهرت النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية.

 

وتعني هذه النتائج، التي نشرت في وقت

متأخر من الخميس، أن مزيدا من الجمود سيحيط بالساحة السياسية في إسرائيل.

 

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وكانت انتخابات الاثنين، هي الثالثة في البلاد خلال أقل من عام. ووصلت أيضا

الجولتان الانتخابيتان السابقتان، في أبريل وسبتمبر، إلى طريق مسدود.

 

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، المتهم بسلسلة من ملفات الفساد، قد فجر الثلاثاء ما وصفه بـ"الانتصاره الكبير"، الذي جاء "رغم كل الصعاب"، في الانتخابات التشريعية التي كانت حاسمة لبقائه السياسي.

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