جونسون: لا تمديد للمرحلة الانتقالية الخاصة بـ "بريكست" بسبب كورونا

أكد مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عدم نية المملكة التقدم إلى الاتحاد الأوروبي بطلب تمديد للفترة الانتقالية ما بعد مغادرة لندن الكتلة الأوروبية "بريكست".

وفي حديث لـ "رويترز"، اليوم الخميس، عبر متحدث رسمي باسم المكتب عن قناعته بأن تفشي فيروس كورونا المستجد

لم يحمل لندن على التوجه إلى بروكسل بطلب تمديد الفترة الانتقالية ما بعد "بريكست"، والتي يتعين على الطرفين خلالها أن يعقدا اتفاقية تجارية جديدة ويتفقا على صور التعاون الثنائي المستقبلي.

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ويقتضي موقف الاتحاد الأوروبي إمكانية تمديد الفترة الانتقالية (التي تنتهي في 31 ديسمبر المقبل)، لسنة إضافية، لكن لندن رفضت دائما هذا السيناريو.

وكانت السلطات البريطانية أنذرت سابقا بأنها تتوقع ارتفاعا ملحوظا لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، حيث أعلن، صباح اليوم الخميس، عن تأكيد 90 حالة إصابة، مع الإشارة إلى أن الفيروس بدأ في التفشي داخل الأراضي البريطانية.