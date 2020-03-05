الديمقراطية وارن تنسحب من سباق الانتخابات الأمريكية

أعلنت السناتورة الأمريكية إليزابيث وارن انسحابها من السباق الانتخابي ووقف حملتها لكسب الترشيح عن الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية.
ومع إعلانها وقف الحملة، دعت وارن مؤيديها لـ "عدم الاستسلام"، مضيفة أن "عملنا لا يزال مستمرا، وأحلامنا لن تموت أبدا".
وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصدر مقرب من
ويشار إلى أن شعبية وارن انخفضتبشكل ملموس خلال الأشهر الأخيرة، حسب استطلاعات الرأي، حيث كانت تتصدر السباق من بين الديمقراطيين في أكتوبر الماضي.
ومع انسحاب وارن، سيبقى هناك منافسان حقيقيان اثنان للفوز بحق الترشح عن الحزب الديمقراطي، هما السناتور بيرني ساندرز ونائب الرئيس السابق جو بايدن.
وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن انسحاب وارن، المحسوبة على التيار اليساري، يفتح الطريق أمام ساندرز للحصول على أصوات ذوي المعتقدات السياسية اليسارية.
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