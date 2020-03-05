اخبار العالم

الديمقراطية وارن تنسحب من سباق الانتخابات الأمريكية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 

أعلنت السناتورة الأمريكية إليزابيث وارن انسحابها من السباق الانتخابي ووقف حملتها لكسب الترشيح عن الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية.

ومع إعلانها وقف الحملة، دعت وارن مؤيديها لـ "عدم الاستسلام"، مضيفة أن "عملنا لا يزال مستمرا، وأحلامنا لن تموت أبدا".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصدر مقرب من

Advertisements
وارن، أنها لا تخطط للإعلان عن تأييدها لأي من المرشحين المحتملين المتبقين، موضحا أنها أجرت مناقشات "صادقة" مع منافسيها السابقين، لكنها لم تقرر ما إذا كانت ستعبر عن تأييدها لأي مرشح آخر.

ويشار إلى أن شعبية وارن انخفضت

بشكل ملموس خلال الأشهر الأخيرة، حسب استطلاعات الرأي، حيث كانت تتصدر السباق من بين الديمقراطيين في أكتوبر الماضي.

ومع انسحاب وارن، سيبقى هناك منافسان حقيقيان اثنان للفوز بحق الترشح عن الحزب الديمقراطي، هما السناتور بيرني ساندرز ونائب الرئيس السابق جو بايدن.

وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن انسحاب وارن، المحسوبة على التيار اليساري، يفتح الطريق أمام ساندرز للحصول على أصوات ذوي المعتقدات السياسية اليسارية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الديمقراطية وارن تنسحب من سباق الانتخابات الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا