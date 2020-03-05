أعلن مسؤول إيطالي عن ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في البلاد من 107 إلى 148 حالة، اليوم الخميس.
وأكد أنجيلو بوريلي، المسؤول في هيئة الدفاع المدني الإيطالية وفاة 41 شخصا خلال الـ 24 ساعةالأخيرة، مشيرة إلى أنه لا يوجد هناك أي دليل على تراجع وتائر تفشي الفيروس.
وازداد عدد المصابين من 3089 مصابا إلى 3858 خلال يوم واحد.
وبلغ عدد المتعافين 414 شخصا، فيما كان عددهم 276 شخصا أمس الثلاثاء.
يذكر أن إيطاليا هي الدولة التي تشهد أكبر انتشار لفيروس كورونا في أوروبا. وتم تسجيل أولى حالات الإصابة في شمال البلاد قبل أسبوعين، وفي وقت لاحق تفشى الفيروس حتى سجلت حالات الإصابة في كل الأقاليم الـ 20 في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في إيطاليا إلى 148 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.