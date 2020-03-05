وزير الخارجية: كورونا على وشك التحوّل إلى وباء في إسرائيل

حذر وزير الخارجية دولة الكيان الصهيوني، يسرائيل كاتس، اليوم الخميس من أن فيروس كورونا على وشك الخروج عن السيطرة .

ودافع كاتس، في حديث إلى إذاعة "كان"، عن سلسلة الإجراءات المشددة التي اتخذتها الحكومة لردع انتشار الفيروس، بما في ذلك حظر دخول المسافرين من بعض الدول، مشددًا على أن

هذه الإجراءات مبررة وتأتي بهدف إنقاذ الأرواح ومنع انتشار الفيروس في البلاد و"منع عزل إسرائيل".

وأوضح الوزير أن جميع دول العالم قد تبادر إلى إغلاق حدودها أمام المسافرين الإسرائيليين في حال واصل الفيروس تفشيه في إسرائيل، قائلًا: "نتحدث

مع الزعماء (الأجانب) ونطلعهم على وجهة النظر الإسرائيلية. نحن على وشك تفشي (الفيروس) بنطاق لن نستطيع السيطرة عليه وإذا حصل ذلك فإنه سيغير نمط الحياة في إسرائيل بأكمله".

وقال كاتس إن قرار الحكومة عدم إدراج الولايات المتحدة على قائمة الدول المحظور على مواطنيها دخول إسرائيل لا يحمل أي صبغة سياسية، ملوحًا بأنه ستتم مراجعة هذا الشأن، مضيفًا "لن تخاطر بأرواح الإسرائيليين لاعتبارات سياسية".