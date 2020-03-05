وزراء الخارجية العرب يؤكدون ضرورة الحل السلمى فى ليبيا وسوريا واليمن

أصدر وزراء الخارجية العرب، بيانا شديد اللهجة ضد تركيا، وطالبوا أنقرة باحترام سيادة الدول العربية وعدم التدخل فى سوريا وليبيا عسكريا، وشدد الوزراء فى اجتماعهم العادى فى دورته الـ153 على أن الحل السياسى والعودة للمفاوضات سواء كان فى سوريا او ليبيا أفضل من اللجوء للحلول العسكرية، كما اكدوا على إدانة التدخلات الايرانية فى

الشئون العربية، وأكد على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية العربية الأولى لدى العرب، وقال أبو الغيط إن الحاجة للجامعة العربية فى هذه الظروف التى تمر بها الأمة العربية أكثر مما مضى لما تقوم به من دور كبير فى حل الكثير من الأزمات العربية، مشددا على ضرورة العودة للتسوية السياسية فى ليبيا وفى سوريا، محملين التدخلات الخارجية مسئولية تفاقم الوضع فى كثير من الدول العربية مؤكدا أن القضية الفلسطينية هى جزء من الشخصية الحضارية للشعوب العربية، ولا يمكن نسيانها أو تراجعها عن جدول اهتمام العرب وأولوياته، وكان وزراء الخارجية العرب قد اجتمعوا للتحضير للقمة العربية المقبلة المقرر عقدها خلال شهور فى الجزائر وبسبب مخاوف من تفشى وباء كورونا تم تأجيلها لوقت لاحق.