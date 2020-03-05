“كورونا” يحرم 300 مليون طالب من التعليم

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أن نحو 300 مليون طالب على مستوى العالم قد يبقون في منازلهم لأسابيع بسبب إغلاق السلطات للمدارس في أكثر من 12 دولة في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.
وانتشر الفيروس من الصين إلى نحو 80 دولة وأصاب أكثر من 95 ألف شخص وأودى بحياة أكثر من 3200.
وأغلقت إيطاليا جميع المدارس والجامعات، الخميس، حتى 15 مارس/آذار على الأقل وشجعت على التعليم الإلكتروني في إطار سعيها لإبطاء وتيرة انتقال العدوى في أكثر دول أوروبا تضررا من الفيروس.
وقالت أودري أزولاي، المديرة العامة لليونسكو، ومقرها باريس، إن “مدى وسرعة التعطيل الحالي للدراسة لا مثيل لهما، وإذا استمر طويلا، فإنه قد يهدد الحق في التعليم”.
وكانت الصين قبل أسبوعين فقط البلد الوحيد الذي كان إغلاق المدارس فيه إلزاميا.
وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن تسع دول أخرى أغلقت مدارس في بعض المناطق لديها. وإذا أمرت هذه الدول أيضا بإغلاق جميع المدارس بها فإن 180 مليون طالب آخرين سيُمنعون مؤقتا من ارتياد المدارس.
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