إقالة قائد قوات فيلق “ثار الله” التابع للحرس الثوري

أقال القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الخميس، العميد غلام علي أبو حمزة، قائد قوات فيلق ”ثار الله“ التابع للحرس الثوري، الذي يتمركز وينشط في إقليم كرمان جنوب إيران.

ويعد العميد غلام علي أبو حمزة من المقربين من قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني، الذي اغتالته الولايات المتحدة في الثالث من يناير/ كانون الثاني الماضي، بطائرة مسيرة قرب العاصمة العراقية بغداد.

وذكرت وكالة أنباء ”تسنيم“ المقربة من الحرس الثوري، أن اللواء سلامي عيّن العميد حسين معروفي بمنصب قائد قوات فيلق ”ثار الله“ بمحافظة كرمان (مسقط رأس قاسم سليماني والتي دفن فيها)“.

ولم تذكر الوكالة الإيرانية المسؤولية والمنصب الذي تم إسناده للعميد غلام علي أبو حمزة، بعد إقالته من منصب قيادة قوات فيلق ”ثار الله“، حيث تولى قيادة هذه القوات في يوليو/ تموز 2017.

يشار إلى أن العميد حسين معروفي، كان يشغل سابقًا منصب قائد فيلق نينوى بمقاطعة غلستان شمال إيران، وقيادة فيلق سلمان بمقاطعة سيستان وبلوشستان.

يذكر أن قوات فيلق ”ثار الله“ تأسست أثناء الحرب العراقية الإيرانية العام 1980، وكانت أغلب قواتها من محافظات: كرمان، وهرمزغان، وسيستان، وبلوشستان، وقادها قاسم سليماني لمدة عامين خلال الحرب، وقام بتوسعتها بعد انتهاء الحرب ودمجها مع قوات الحرس الثوري.