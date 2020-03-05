كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 مارس 2020 09:17 مساءً - مشاركة دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، كل الدول إلى محاسبة إيران على التراجع عن التزاماتها بموجب الاتفاقات النووية الدولية، مؤكدا أن عدم إبلاغ إيران عن مواد نووية انتهاك واضح لاتفاقات حظر الانتشار النووي. وفي وقت مبكر من اليوم الخميس، أصرت إيران على قرارها منع مفتشي الأمم المتحدة من الدخول لمواقع يريدون تفقدها، للإجابة عن أسئلة بشأن أنشطة سابقة بها، قائلة إن السبب وراء التفتيش مبني على ما وصفته بأنه معلومات ”ملفقة“ من المخابرات الإسرائيلية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو يدعو لمحاسبة إيران على التراجع عن التزاماتها النووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.