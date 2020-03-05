الكونجرس الأمريكي يوافق على ميزانية استعجالية لمكافحة كورونا

أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء اليوم الخميس، الموافقة بالأغلبية على خطة بقيمة 8.3 مليار دولار لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاءت موافقة الشيوخ الأمريكي بعد يوم من إقرار أقر مجلس النواب، الأربعاء، الخطة لمواجهة تفشي الفيروس.

ومن المقرر تخصيص 3 مليارات دولار لتطوير أدوية وأمصال، بينما سيتم تخصيص 2.2 مليار دولار للوقاية والاستعدادات والاستجابة.

وكان الرئيس دونالد ترامب أكد دعمه لمشروع الكونجرس قبل جلسة إقراره، باعتباره أي مبلغ مناسب وضروري.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية ما يزيد عن 100 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، وما نحو 10 حالات وفاة.