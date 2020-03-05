كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السعودية تحمل السلطات الإيرانية مسؤولية تفشي فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت المملكة العربية السعودية، اتهاما للحكومة الإيرانية بتقويض الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بما يشكل خطرًا على العالم أجمع.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فقد ندد مصدر مسؤول في المملكة بسلوك إيران غير المسؤول لقيامها بإدخال سعوديين إلى أراضيها، دون وضع ختم على جوازاتهم، في وقت تنتشر فيها الإصابة بفيروس كورونا الجديد covid-19.

وحملت السعودية السلطات الإيرانية المسؤولية المباشرة في التسبب في تفشي الإصابة بالفيروس وانتشاره عبر العالم، ما يشكل خطراً صحياً يهدد سلامة البشرية، ويعد تقويضاً للجهود الدولية لمكافحة "كورونا الستجد".

واستندت إلى البيانات الصادرة عن وزارة الصحة بالمملكة التي سجلت 5 حالات إصابة بفيروس كورونا لسعوديين قدموا من إيران عبر البحرين والكويت، حيث تبين أنهم لم يفصحوا للجهات المختصة بسفرهم إلى طهران عند عودتهم إلى بلدهم.

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وحث المصدر جميع السعوديين الذين زاروا إيران وعادوا خلال الأسابيع الماضية، بالإفصاح عن ذلك فورًا، والتواصل مع وزارة الصحة في المملكة عبر خطوط التواصل المخصصة للبلاغات لإرشادهم إلى الإجراءات الواجب اتخاذها.

وطالب كذلك كافة السعوديين الذين يزورون إيران حالياً بالإفصاح عن ذلك فور وصولهم للمملكة، حيث سيتم استثناؤهم من تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية في حال بادروا إلى ذلك في مدة أقصاها 48 ساعة من ساعة إصدار هذا البيان.

وهدد المصدر السعوديين الذين لم يفصحوا عن زيارتهم إلى إيران باتخاذ إجراءات نظامية مشددة بحقهم، داعياً إياهم إلى عدم السفر إلى هناك من الأساس.

وشدد المصدر على أن استمرار النظام الإيراني في تكتمه على هوية السعوديين الزائرين إيران سراً، والسماح لهم بذلك بطريقة غير شرعية يهدد الصحة العامة ليس في المملكة فحسب بل في العالم بأسره.