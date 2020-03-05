كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة العالمية: احتواء فيروس كورونا ممكن بشرط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مساء اليوم الخميس، إن "مواجهة التضليل والشائعات بشأن فيروس كورونا المستجد، أمر أساسي في المعركة العالمية ضد انتشار الفيروس"، محذرًا في الوقت ذاته من "تراخي بعض الدول في الاستعداد لمواجهة العدوى"، مضيفاً "المعركة ضد الشائعات والأخبار المضللة حاسمة لمواجهة فيروس كوفيد- 19".

هذا وقد انتشرت أخبار زائفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول فيروس كورونا، والتي تزعم حدوث انتشار جماعي للفيروس في العديد من البلدان بجميع أنحاء العالم.

وشدد المدير العام للمنظمة على إمكانية احتواء الفيروس والسيطرة عليها، لكن ذلك يمكن أن يحدث فقط عبر الاستجابة المنسقة بين جميع حكومات، قائلًا: إننا "ندعو كل دولة إلى التصرف بسرعة وعلى نطاق واسع وعزم كبير".

Advertisements

كما أعرب عن قلقه من "أن بعض الدول إما لم تأخذ الأمر على محمل الجد بما فيه الكفاية، أو قررت أنه لا يوجد شيء يمكنهم القيام به. هذا ليس وقت الاستسلام. هذا ليس وقت الأعذار".

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 96 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 3300 حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 53 ألفًا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف فبراير الماضي، فإن المرض انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 6 آلاف في كوريا الجنوبية، وسُجلت أكثر من 3 آلاف إصابة في كل من إيران وإيطاليا، إلى جانب المئات في نحو 70 دولة أخرى.