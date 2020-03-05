بريطانيا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت المملكة المتحدة البريطانية، مساء اليوم الخميس، تسجيل أول حالة وفاة مصابة بفيروس كورونا المستجد، حسب ما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

هذا وأفادت وسائل إعلام بريطانية، يوم أمس الأربعاء، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 85 حالة.

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وسبق أن أعلنت بريطانيا أنها تتأهب لتفشي أوسع لفيروس كورونا بعد تسجيل البلاد 40 حالة مؤكدة، فيما تعهد رئيس الوزراء بوريس جونسون بتدخل الجيش عند الضرورة، لاحتواء الوباء.

وقال جونسون، خلال مؤتمر صحفي برفقة خبراء في مجال الطب، إن "بريطانيا على أهبة الاستعداد لمواجهة كورونا".

كما تعهد بدعم الجيش البريطاني لجهود مكافحة انتشار كورونا عند الضرورة، إلا أنه أكد على الحاجة إلى شهرين على الأقل للوقوف على حجم انتشار وخطورة الفيروس بالبلاد.