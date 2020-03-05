إيطاليا تعلن ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الإيطالية، مساء اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 3858 حالة مؤكدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 148 حالة، حسب ما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

هذا وأغلقت الحكومة الإيطالية، يوم أمس الأربعاء، المدارس والجامعات في سائر أنحاء البلاد حتى منتصف مارس الجاري، في أحدث جهود لاحتواء أسوأ انتشار لفيروس كورونا في أوروبا.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن الحكومة أغلقت المدارس والكليات في المناطق الأكثر تضرراً في شمال البلاد قبل نحو 10 أيام، وفرضت حجراً صحياً على عدة بلدات في بؤرة التفشي.

ويذكر أن قررت الحكومة الإيطالية أيضاً حظر سفر الجماهير التي تعيش في المناطق المصابة بالفيروس مثل لومبارديا وإميليا ورومانا وفينيتو، ومنعهم من حضور الأحداث والمسابقات الرياضية التي تقام في المقاطعات المتبقية.