أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بفتح بحث قضائي، وذلك “على إثر تداول بعض الوسائط الاجتماعية لائحة ركاب إحدى الرحلات الجوية القادمة من بلد أجنبي والتي تبين أن أحد ركابها مصاب بأعراض فيروس كورونا المستجد”.
وأوضح بلاغ لوكيل الملك لدى هذه المحكمة، اليوم الخميس، أنه “نظرا لكون هذا الفعل يحتمل أن يشكل مخالفة للقانون الجنائي بسبب إفشاء السر المهني والتشهير و المساس بالمعطيات ذات الطابع الشخصي، فإن هذه النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع مع ترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائجه”.
كانت هذه تفاصيل خبر التشهير بأسماء ركاب الطائرة الإيطالية تقل مشتبها بإصابته بكورونا.. وكيل الملك يفتح تحقيقا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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