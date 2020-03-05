“كورونا”.. الجماهير المغربية “تتضامن” مع أنديتها بسبب “الويكلو” الاضطراري

وليد لباب- صحافي متدرب تفاعلت جماهير فرق الجيش الملكي، الوداد الرياضي، والمولودية الوجدية بشكل رائع، مع القرار القاضي بخوض مباريات البطولة الاحترافية بدون جماهير بسبب فيروس “كورونا”. وطالبت الجماهير العسكرية والودادية والوجدية أنديتها بطبع تذاكر المباريات قصد اقتنائها كخطوة تضامنية حتى لا تتضرر ماديا من قرار الحرمان من الجماهير. يذكر أن الجامعة الملكية لكرة القدم، أصدرت بلاغا يوم أمس الأربعاء، أعلنت فيه عن إجراء جميع المباريات بدون جمهور بداية من الأسبوع الجاري، بسبب فيروس ” كورونا” المستجد، وهو نفس القرار الذي اتخذته مجموعة من الدوريات العالمية، لمواجهة انتشار” الفيروس”.

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