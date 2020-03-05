بحضور مالونغو.. الرجاء يسافر إلى “لوبومباشي” في رحلة شاقة

سافرت بعثة فريق الرجاء البيضاوي إلى مدينة “لوبومباشي” الكونغولية، صباح اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة فريق “تي بي مازيمبي” المحلي، المقررة، يوم السبت المقبل، برسم إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحسب معطيات خاصة لـ”اليوم 24″، فإدارة الرجاء، وفرت طائرة خاصة للسفر إلى الكونغو في رحلة شاقة بحكم أنها ستستغرق ساعات، وستعرف محطة وحيدة للتوقف، وهي مطار العاصمة الكاميرونية “ياوندي”، قبل مواصلة الرحلة نحو مدينة “لوبومباشي”.

وفي برنامج التداريب، سيجري الفريق “الأخضر” حصة لإزالة العياء فور الوصول إلى مقر الإقامة، فيما خصصت حصة تدريبية بملعب المباراة، يوم غد الجمعة، انطلاقا من الساعة الثانية زوالا، وفق ما تحدده لوائح الكونفدرالية الإفريقية.

ورافق الرجاء طاقم من الأمن الخاص لحماية البعثة، خصوصا للكونغولي بين مالونغو، الذي رافق الفريق إلى معقله، رغم التهديدات، التي تلقاها من قبل جماهير مازيمبي وإدارة الفريق.

يشار إلى أن الرجاء فاز على مازيمبي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، ويأمل في الحفاظ على هذه النتيجة للعبور إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.