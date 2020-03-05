في عيد المرأة.. “كورونا” يحرم حارسة برشلونة وفريقين إسبانيين من المشاركة في دوري بطنجة

قرر منظمو الدوري الدولي النسوي في كرة القدم بطنجة، اليوم الخميس، إلغاء المسابقة التي كانت مبرمجة نهاية الأسبوع الجاري، والتي تندرج في سياق الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

وعلم “اليوم 24” من مصدر مطلع من اللجنة المنظمة أنه تم إخبار مسؤولي فريقي أونيفيرسيداد برشلونة، وتيراسا الإسبانيين بقرار إلغاء الدوري الدولي لكرة القدم النسوية، تفعيلا لقرار وزارة الثقافة والرياضة، الصادر اليوم الخميس، والذي يمنع تنظيم تظاهرات رياضية بمشاركة آجانب.

وكان مبرمجا أن يشارك في الدوري الدولي فريقي اتحاد طنجة وشباب المحمدية، إلى جانب فريقي أونيفيرسيداد برشلونة وتيراسا الإسبانيين، علما أنه تم إلغاء الندوة التكوينية لكرة القدم النسوية، والتي كانت ستؤطرها الحارسة السابقة لفريق برشلونة الاسباني لورا رافولس.