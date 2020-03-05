القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال قاضٍ بريطاني إن حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمر بخطف ابنتيه، وكان العقلَ المدبر لحملة تخويف لزوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين.
وقال القاضي، آندرو ماكفارلاين، إنه يعتبر سلسلة من المزاعم التي قالتها الزوجة السابقة الأميرة هيا بنت الحسين (45 عاماً)، وهي الأخت غير الشقيقة للعاهل الأردني الملك عبدالله، حقائق مُثبَتة، وذلك خلال معركة قانونية على حضانة ابنتيهما، بالمحكمة العليا في لندن.
المحكمة العليا البريطانية نشرت حُكمين صدرا في معركة قضائية بين الأميرة هيا وحاكم دبي محمد بن راشد، بخصوص الوصاية على طفليهما، وجاء في تقرير لموقع "بي بي سي" البريطاني، أن "حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اختطف وعذَّب وهدَّد أولاده وبناته، ولم يكن منفتحاً ولا صادقاً مع المحكمة".
أَضافت المحكمة أن "حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مسؤول عن إعادة ابنته شمسة بعد اختطافها وحقنها بمخدر من قِبل عناصر تابعة له، والشيخة لطيفة التي لم تنجح محاولتها للهرب".
جاء في قرار المحكمة أيضاً: "تصرَّف الأب (حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد)، منذ نهاية عام 2018، بطريقة كانت تهدف إلى ترهيب وتخويف الأم (هيا بنت الحسين)، كما أنه شجَّع الآخرين على القيام بذلك نيابة عنه".
كانت هذه تفاصيل خبر قاض بريطاني: حاكم دبي خطط لخطف ابنتيه وأثار ذعر زوجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.