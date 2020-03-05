شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعلن أول حالة وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الخميس أن أول حالة وفاة بفيروس كورونا تم تسجيلها اليوم في بريطانيا.

وأضافت المحطة أن المريض كان مسنا ومصابا بمشكلات صحية أخرى وتوفي بعد أن ثبتت إصابته بالفيروس.