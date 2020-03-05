شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت توقف اشتراط شهادة خلو الوافد من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
ألغى مجلس الوزراء الكويتي اليوم الخميس العمل بتعميم صدر أول أمس الثلاثاء بشأن فرض إجراءات فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر) على المسافرين القادمين للبلاد من بعض الدول .
وأضاف المجلس في بيان صحفي اليوم الخميس "نظرا لتعذر إمكانية تطبيق الإجراءات والفحوصات التي وردت في هذا التعميم؛ لأسباب تقنية لا تتوفر لدى بعض الدول، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف الإدارة العامة للطيران المدني بوقف العمل بهذا التعميم".
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