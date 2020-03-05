شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو لـ«الأفغان» : لا تهدروا فرصة السلام والان نبدء بالتفاصيل

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن إحباطه من تجدد العنف في أفغانستان، قائلا إن أطراف النزاع الأفغانية بحاجة إلى الاستفادة من اتفاق السلام الذي تم توقيعه يوم السبت الماضي.

وقال بومبيو للصحفيين في واشنطن: "لابد من خفض العنف على الفور حتى تمضي عملية السلام قدما"، وقال عن الاتفاق الموقع بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الذي يهدف إلى وقف العنف حتى تتمكن الولايات المتحدة من سحب قواتها "لا تهدروا هذه الفرصة".

وأضاف: "ما حثثنا الأطراف على فعله هو التوقف عن الغرور"، مضيفا أن هذا يشمل المضي قدما في إطلاق سراح السجناء والجلوس لخوض محادثات.

وشنت القوات الأمريكية في أفغانستان أول غارة جوية على طالبان خلال 11 يوما أمس الأربعاء، حيث أسفرت هجمات طالبان الجديدة عن مقتل ما لا يقل عن 32 من أفراد قوات الأمن الأفغانية في ثلاث ولايات على الأقل.