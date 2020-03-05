ارتفاع حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في إيطاليا إلى 148 حالة

وأكد أنجيلو بوريلي، المسؤول في هيئة الدفاع المدني الإيطالية وفاة 41 شخصا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى أنه لا يوجد هناك أي دليل على تراجع وتائر تفشي الفيروس.

وازداد عدد المصابين من 3089 مصابا إلى 3858 خلال يوم واحد.



وبلغ عدد المتعافين 414 شخصا، فيما كان عددهم 276 شخصا أمس الثلاثاء.