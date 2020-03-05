بالفيديو.. غرفة تجارة بغداد تقف عاجزة عن التصدي للتجار

تجار الازمات مصطلح ظهر في الاونة الاخيرة على الجشعين ممن يتربصون لاستغلال الازمات وكسب ارباح مضاعفة في ظل صمت الجهات المسؤولة عنهم فبعد اغلاق المنافذ الحدوية مع الدول التي تعتبر شريان الاستيراد وهي تركيا وايران والصين لوحظ في الاسواق ارتفاع كبير باسعار مجمل انواع السلع المستوردة. غرفة تجارة بغداد تقف عاجزة عن التصدي للتجار الذين يتلاعبون باسعار البضائع في السوق وتاكد موقفها بمناشدة التجار ومطالبتهم بالمحافظة على اسعار السلع .. فيما اشار البعض الى ضعف الصناعة وعدم دعم الجهات المسؤولة للمشاريع الصناعية والمنتوج المحلي الذي من الممكن ان يعوض عن الاستيراد بشكل كبير.



اغلاق المنافذ الحدودية الذي لم يحدد بوقت معين هذا الامر اسهم في احتكارالسلع من قبل البعض وعدم طرح المخزون منها في الاسواق بانتظار ان تشح في السوق وطرحها مجدداً لكسب ارباح اضافية.

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