الرياض تندد بإدخال إيران مواطنين سعوديين إلى أراضيها دون وضع ختم على جوازاتهم

ندد مصدر سعودي مسؤول، الخميس، بإدخال إيران مواطنين سعوديين إلى أراضيها دون وضع ختم على جوازاتهم في وقت ينتشر فيه فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الانباء السعودية عن المصدر قوله، إنه "في ضوء البيانات الصادرة عن وزارة الصحة من تسجيل 5 حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد covid-19 لمواطنين قدموا من إيران عبر البحرين والكويت، حيث تبين أنهم لم يفصحوا للجهات المختصة بسفرهم إلى إيران عند عودتهم للمملكة".

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وأضاف المصدر أن "سلوك إيران غير مسؤول لقيامها بإدخال مواطنين سعوديين إلى أراضيها، دون وضع ختم على جوازاتهم، في وقت تنتشر فيها الإصابة بفيروس كورونا الجديد covid-19، مما يحملها المسؤولية المباشرة في التسبب في تفشي الإصابة بالفيروس وانتشاره عبر العالم، وتشكيل خطر صحي يهدد سلامة البشرية، ويعد تقويضاً للجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا الجديد ويشكل خطراً على العالم أجمع".

وطالب المصدر إيران بـ"الإفصاح عن هويات المواطنين السعوديين الذين زاروها بشكل مخالف منذ الأول من فبراير الماضي"، محملاً السلطات الإيرانية "المسؤولية كاملة لكل شخص منهم انتقل إليه المرض خلال تواجده على الأراضي الإيرانية دون إبلاغ سلطات بلاده بذلك".