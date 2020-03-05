بالوثيقة.. تخصيص 30 ضابطاً للعمل في المنافذ الحدودية

تنشر الخليج 365، وثيقة موقعة باسم سكرتير القائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد البياتي. وتتضمن الوثيقة، توجيها بتخصيص 30 ضابطا للعمل في هيئة المنافذ الحدودية سدا للنقص والحد من انتشار فايروس كورونا.

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