صحة الكرخ: جميع المحجورين في مستشفى الفرات العام تأكد عدم اصابتهم بالفايروس

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تأكد قبل قليل من الفحوصات المختبرية ان جميع المحجورين في مستشفى الفرات العام من المشتبه بإصابتهم بفايرسو كورونا والبالغ عددهم ثمانية عشر شخصاً تأكد عدم اصابتهم بالفايروس وستتم مغادرتهم المستشفى الآن".وتابع، "يبقى في المستشفى الحالات السبع فقط ممن سبق وان تأكدت اصابتهم وهم ينعمون بصحة وعافية عاليتان".

يشار الى أن مستشفى الفرات في جانب الكرخ من العاصمة بغداد خصصت خلال الأسابيع الماضية من قبل وزارة الصحة لحجر المصابين بفايروس كورونا او المشتبه بهم، وذلك لقرب موقعها الجغرافي على مطار بغداد.