بوتين يعلن التوصل لوثيقة مشتركة مع أردوغان بشأن التسوية في سوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020

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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا وتركيا توصلتا إلى وثيقة مشتركة حول التسوية في سوريا، بعد المحادثات في الكرملين.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي: "بناءً على نتائج مفاوضاتنا، اتفقنا على وثيقة مشتركة، سيتم الإعلان عن بنودها من قبل وزراء الخارجية".

وأضاف: "تحدد الوثيقة الحلول التي وضعناها مع الرئيس التركي، السيد رجب طيب أردوغان، خلال المباحثات اليوم التي استمرت أكثر من ست ساعات".