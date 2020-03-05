واشنطن تتعهد بمواصلة الضغط على النظام الإيراني لتغيير سلوكه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

تعهدت واشنطن بمواصلة الضغط على النظام الإيراني من خلال العقوبات الإقتصادية المفروضة عليه لتغيير سلوكه .



وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الخميس، أن واشنطن ستواصل الضغط على النظام الإيراني لدفعه على تغيير سلوكه وستواصل "حرمان النظام الإيراني من موارده لوقف دعمه لأذرعه بالمنطقة" .. داعيا كل الدول إلى محاسبة إيران على التراجع عن التزاماتها بموجب الاتفاقات النووية الدولية.

وقال بومبيو، خلال مؤتمر صحافي، إن عدم إبلاغ إيران عن مواد نووية يُعد انتهاكاً واضحاً لاتفاقات حظر الانتشار النووي.

Advertisements

وأصرت إيران اليوم الخميس على قرارها منع مفتشي الأمم المتحدة من الدخول لمواقع يريدون تفقدها، للإجابة عن أسئلة بشأن أنشطة سابقة بها، وقالت إن السبب وراء التفتيش مبني على ما وصفته بأنها معلومات "ملفقة" من المخابرات الإسرائيلية.

ودعا بومبيو مجلس الأمن الدولي لضرورة العمل على تجديد حظر الأسلحة الدولي المفروض على إيران، كما دعا طهران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واعتبر أن "على إيران فتح كل منشآتها لمحققي وكالة الطاقة الذرية وعليها الالتزام بتعهداتها للوكالة".

وأضاف بومبيو: "يجب أن تتوقف إيران عن الكذب بشأن الملف النووي مثلما تكذب حول كورونا"، مذكراً في هذا السياق بأن واشنطن عرضت على إيران المساعدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، كما خصصت مساعدات دولية للدول المتضررة من الوباء، ومنها إيطاليا.