ساندرز ووارن يتوحدان في سباق الرئاسة الأمريكية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - واشنطن
ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن عضوي مجلس الشيوخ، إليزابيث وارن وبيرني ساندرز، يبحثان إمكانية توحيد قواهما في ظل توقعات بانسحاب وارن من سباق الرئاسة قريبا. ونقلت الصحيفة عن مصدرين لم تكشف عنهما أن المحادثات لا تزال في مرحلة مبكرة.
وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أن وارن تقيم حاليا استمرارها في سباق انتخابات الرئاسة من عدمه، بعد نتائج الانتخابات التمهيدية التي أجريت في «الثلاثاء الكبير».
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