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الربيعة يستعرض المشروعات الإنسانية بالسودان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

استعرض المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله الربيعة بالرياض أمس، المشروعات المنفذة في السودان، الهادفة لدعم المحتاجين جراء الكوارث الطبيعية وتحسين سبل معيشتهم، وذلك خلال لقائه وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية بالسودان لينا محجوب.

وعقد الربيعة عددا من اللقاءات الثنائية مع المدير العام لإدارة الشؤون الإنسانية في وزارة الشؤون الخارجية بمملكة السويد السفير كارل سكاو، والأمين العام للمركز النرويجي لشؤون اللاجئين يان إيغلاند، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، واستعرض جهود المملكة الإنسانية لرفع المعاناة عن اللاجئين والنازحين في جميع دول العالم.