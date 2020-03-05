قتل 35 إرهابيا من مرتزقة إردوغان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بنغازي
كشف اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي عن مقتل 35 إرهابيا سوريا من مرتزقة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بخلاف الجرحى ومن سقطوا تحت الأنقاض، في ضربة واحدة بمنطقة صلاح الدين في طرابلس.
وقال المسماري في مؤتمر صحفي إن سيطرة الميليشيات في طرابلس مكنتهم من تهريب الأموال الليبية والذهب إلى الخارج، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الليبي ماليا، بحسب موقع»ليبيا 24»الإخباري، وأضاف أن «الجيش تمكن من إسقاط 6 طائرات مسيرة لقوات الوفاق خلال الأيام الماضية»، وتابع: أن «مدفعية حكومة الوفاق تهدد الأحياء الآمنة في منطقة قصر بن غشير جنوب طرابلس».
وأشار المسماري إلى «اشتباكات تدور مع قوات الوفاق في منطقة الهضبة»، وتابع أن الإرهابي المصري أبواليقظان من جبهة النصرة التابعة للقاعدة موجود الآن في طرابلس.
واستطرد المسماري أن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة دخل من الباب الخطأ وسقط في الهاوية.
وكان سلامة قد طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إعفاءه من منصبه، مرجعا ذلك إلى أن حالته الصحية لا تسمح له بمواصلة جهوده للوساطة. وتسرى في ليبيا منذ الثاني عشر من يناير الماضي هدنة بين قوات حكومة الوفاق المدعومة دوليا وقوات الجيش الوطني الليبي الذي يسعى لدخول طرابلس لتطهيرها من الإرهابيين.
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