اخبار العالم

السودان يتحفظ على قرار يدعم مصر في سد النهضة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر

السودان يتحفظ على قرار يدعم مصر في سد النهضة
ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - القاهرة

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن السودان تحفظ على مشروع قرار من مجلس وزراء الخارجية العرب يؤكد تضامن الجامعة العربية مع موقف مصر والسودان الخاص بسد النهضة الإثيوبي باعتبارهما دولتي المصب.

وأكدت أن الوفد السوداني، قال إن القرار ليس في مصلحته ولا يجب إقحام الجامعة العربية في هذا الملف، وأبدى تخوفه مما قد ينتج عنه هذا القرار من مواجهة عربية إثيوبية، فيما أبدت معظم الوفود العربية أن دعم مصر والسودان من جانب الدول العربية لا يهدف إلى مواجهة أطراف أخرى، بل هو واجب يتعين القيام به اتصالا بملف يهدد الأمن القومي العربي.

وأبدت الوفود العربية دهشتها من تمسك السودان بتحفظه حتى بعد حذف اسم السودان من مشروع القرار، وقصره على حماية المصالح المائية لمصر، مضيفة أن الجانب السوداني سعى إلى إفراغ القرار من مضمونه، بينما دفعت الأطراف العربية الأخرى بجدوى وأهمية القرار، ونجحت مصر في نهاية الجلسة في اعتماد مشروع القرار دون تعديل، مع تسجيل السودان تحفظه رسميا.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السودان يتحفظ على قرار يدعم مصر في سد النهضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا