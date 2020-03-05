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السودان يتحفظ على قرار يدعم مصر في سد النهضة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - القاهرة

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن السودان تحفظ على مشروع قرار من مجلس وزراء الخارجية العرب يؤكد تضامن الجامعة العربية مع موقف مصر والسودان الخاص بسد النهضة الإثيوبي باعتبارهما دولتي المصب.

وأكدت أن الوفد السوداني، قال إن القرار ليس في مصلحته ولا يجب إقحام الجامعة العربية في هذا الملف، وأبدى تخوفه مما قد ينتج عنه هذا القرار من مواجهة عربية إثيوبية، فيما أبدت معظم الوفود العربية أن دعم مصر والسودان من جانب الدول العربية لا يهدف إلى مواجهة أطراف أخرى، بل هو واجب يتعين القيام به اتصالا بملف يهدد الأمن القومي العربي.

وأبدت الوفود العربية دهشتها من تمسك السودان بتحفظه حتى بعد حذف اسم السودان من مشروع القرار، وقصره على حماية المصالح المائية لمصر، مضيفة أن الجانب السوداني سعى إلى إفراغ القرار من مضمونه، بينما دفعت الأطراف العربية الأخرى بجدوى وأهمية القرار، ونجحت مصر في نهاية الجلسة في اعتماد مشروع القرار دون تعديل، مع تسجيل السودان تحفظه رسميا.